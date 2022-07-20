微軟表揚全球合作夥伴 雲馥數位、遠傳獲獎

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（中央社記者吳家豪台北20日電）微軟全球合作夥伴年度大會Microsoft Inspire 2022於台灣時間7月19日至20日以線上方式舉行，台灣雲端服務提供商雲馥數位再獲年度最佳合作夥伴大獎，遠傳電信也於日前獲選為Surface年度成長速度最快合作夥伴。

今年大會上微軟宣布多項新計畫與解決方案，包含獨立軟體開發商（ISV）成功計畫、協助公部門客戶數位轉型的Microsoft Cloud for Sovereignty、數位聯繫中心平台、Azure Space Partner社群、實現混合辦公模式的新工具，以及Windows 365的多項更新，並表揚合作夥伴的傑出成就和創新。

今年有來自126個國家、超過3900個涵蓋不同領域的合作夥伴角逐Microsoft 2022年度最佳合作夥伴獎項，雲馥數位獲得台灣區年度合作夥伴獎，為3年內2度獲獎。

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雲馥數位總經理曾遠航透過新聞稿說，雲馥數位已為超過700家客戶提供微軟雲端產品及數位轉型服務，未來會持續運用微軟企業解決方案，提供顧問諮詢、技術支援及維運服務，協助企業數位轉型。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳支持台灣的教育數位化學習政策，未來也將持續於高中職推廣Surface裝置，培養學生數位學習思維。（編輯：楊凱翔）1110720