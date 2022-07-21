美股收紅 法人：電子若持穩台股挑戰萬五大關

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）美股4大指數收紅，美國晶片法案挺過第一關，台股20日上漲39點收在14733點，站穩月線。法人指出，台股接近7月1日帶量長黑K棒的上緣，若電子權值股續穩，有機會突破上方反壓、挑戰萬五關卡。

美國晶片法案挺過第一關，美股4大指數收紅，其中道瓊工業指數上漲47.79點，或0.15%，收在31874.84點；標準普爾500指數上揚23.21點，或0.59%，收在3959.90點。

以科技股為主的那斯達克指數勁揚184.50點，或1.58%，收在11897.65點，費城半導體指數漲升69.82點，或2.49%，收在2872.96點。

台股加權指數20日開高走低，終場上漲39.14點，收在14733.22點，成交值新台幣2562.18億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商買超，合計賣超22.07億元，其中自營商買超0.55億元，投信買超11.72億元，外資及陸資賣超34.34億元。

法人表示，台股20日收盤站穩月線約14649點之上，不過主要是月線向下態勢，指數得以站回月線，目前接近7月1日帶量長黑K棒的上緣，短線上檔調節壓力增加，若電子權值股續穩，有機會突破上方反壓、挑戰萬五關卡。

展望台股後市，法人分析，台股若持續守穩月線加上大盤技術指標轉折向上，短線上漲行情可期，盤勢偏多看待，但需觀察下週美科技股大咖財報，以及26至27日美國聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議結果。

鴻海20日與半導體大廠恩智浦（NXP）共同宣布簽署合作備忘錄，開發新一代電動車智慧聯網車用平台，雙方規劃超過10項車用產品合作，恩智浦也宣布加入鴻海推動的MIH電動車聯盟。

媒體報導潤泰全及潤泰新受到南山人壽拖累，第2季淨值恐為負數，引發市場恐慌。潤泰全20日表示，將變更會計原則，採公允價值重新衡量投資性不動產，以提高公司淨值。

研調機構集邦科技20日資訊顯示，今年7月下旬，面板價格持續下跌，部分在上旬價格持平的面板，下旬重新出現跌價。

經濟部20日公布6月外銷訂單588.3億美元，年增9.5%，第2季金額達1661.7億美元、年增3.2%；上半年外銷訂單金額累計3392.9億美元，年增9.5%，3項紀錄均創歷年同期新高。（編輯：張均懋）1110721