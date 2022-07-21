元山：原料供應趨穩 盼下半年營收持平上半年

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元山科技總經理劉賢文21日在法人說明會表示，上半年營收成長及毛利率不如預期，主因原物料長期大幅且普遍上漲，但下半年部分原物料供應趨穩，盼營收與上半年持平。中央社記者潘智義攝 111年7月21日

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（中央社記者潘智義台北21日電）元山科技總經理劉賢文今天在法人說明會表示，上半年營收成長及毛利率不如預期，主因原物料長期大幅且普遍漲價；下半年部分原物料供應趨穩，盼營收與上半年持平。

劉賢文指出，上半年因俄烏戰爭造成原物料上漲，加上中國珠三角與華東因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城，關鍵IC零件供貨持續吃緊；但下半年塑膠及鐵材原物供應狀況己趨於穩定，將與供應商協議價格調整，不過關鍵IC零件供應持續吃緊。

他說，下半年生活科技產品進入傳統淡季，但車用電子訂單能見度仍可達2023年第3季，今年下半年整體營收持平保守，2023年營運展望審慎樂觀。

元山科技統計，今年第2季合併營收10.45億元，較第1季成長11.1%；今年上半年營收19.87億元，較去年上半年成長2.2%。今年第2季毛利率18.6%，較第1季15.2%增加3.4個百分點，今年上半年毛利率17%, 較去年上半年18.6%減少1.6個百分點。

劉賢文說明，元山積極投入電動車市場，汽車電子產品鎖定中控、汽車座椅通風、電源管理、電池散熱、光達等智慧型控制風扇，產品沒有燃油車或電動車使用範圍限制。產品己交貨至歐洲、美國、中國，開發中的產品均包含電動車專案。

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產能規劃方面，他解釋，官田廠己導入全新RO淨水的全新產品產線，並順利量產；東莞的塔崗廠初期規劃設計產能為月產能60萬台，今年月生產訂單可達40萬台。

另外，台灣廠產能己突破70萬台，並己取得高雄市政府規劃仁武產業園區3000坪土地，將於3年內完成興建及啟用，主要用於營運總部、研發中心、汽車電子，以及高階散熱風扇與模組製造中心。今年資本支出約新台幣5億元，主要來自仁武廠建廠費用。（編輯：楊蘭軒）1110721