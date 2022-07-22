淨值危機有解？ 潤泰雙雄早盤打開跌停

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（中央社記者江明晏台北22日電）受南山人壽波及，潤泰雙雄提資產重估盼化解淨值危機，在苦吞2根跌停板後，今天早盤股價打開跌停，潤泰新跌勢收斂至近平盤，潤泰全早盤翻紅，寶成也在平盤之上震盪。

潤泰全透過潤成投控轉投資南山人壽，綜合持股比例為26.62%，潤泰新則持股南山人壽25.11%，受南山人壽影響，恐衝擊第2季淨值表現，潤泰雙雄表示擬變更會計政策，將投資性不動產改採公允價值衡量等，其市價增加將提高潤泰全淨值。

潤泰新、潤泰全股價在連吞2根跌停後，今天打開跌停，潤泰全開低走高，早盤一度來到66.6元，漲幅逾1%；潤泰新早盤雖一度跌至54.5元，重挫近8%，隨後跌勢收斂至接近平盤。

寶成則在平盤之上震盪，小漲約1%，至26.85元。

追溯到風暴源頭，以南山人壽的角度觀察，台新投顧副總經理黃文清表示，有兩大理由認為市場不需要過度恐慌，第一，利率上揚其實有助於縮小保單契約利差損失，第二，當市場利率上升，債券價格就下跌，但市場利率不排除很快就會往下修正，將可帶來「淨值回沖」，不應該過度悲觀。

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潤泰雙雄持有南山人壽，短期面臨淨值減損壓力，但透過投資性不動產重估，力拚化解凈值風暴，黃文清說明，未來南山人壽淨值有望因市場利率反轉而回沖，自然化解潤泰雙雄淨值問題，加上潤泰集團本來就是以營建為主體，有不少土地資產，重估價值將能明顯提升淨值，且兩家企業都沒有經營本質上的風險或是危機，再著眼南安人壽未來2年內應會有上市的潛在利益，絕對是「利大於弊」，建議投資人不需要過度恐慌，應著眼本業長期表現。

此外，有投顧出具報告，根據南山人壽首季財報書提供投資部位情境分析試算，預估第2季每股淨值減少17.8元至5.6元，潤泰新及潤泰全淨值也同步下滑，長投帳面減損部分最多為0，扣除認列長期股權投資至0後，預估潤泰新及潤泰全淨值可能約為5.67元及3.93元，淨值不會為0。（編輯：趙蔚蘭）1110722