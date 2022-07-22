中鴻8月內銷盤價每噸降2000元 維持下游接單動能

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（中央社記者賴言曦台北22日電）中鴻今天宣布調降8月內銷及9、10月外銷盤價，每噸分別調降新台幣2000元，及60至80美元。中鴻表示，這次盤價順勢適度調降，減輕客戶在市場調整期的壓力，維持接單動能。

中鴻說明，8月熱軋、冷軋、鍍鋅內銷盤價每噸皆調降2000元。9、10月外銷盤價依產品及地區別，每噸調降60至80美元，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，今年第2季以來，主要經濟體加速升息對抗通膨，對市場需求及各國經濟多有抑制，美國和歐元區6月份製造業採購經理人指數（PMI）降至近2年低點，同步反映製造業增長週期放緩，加大廠商去庫存的壓力。

國際原物料行情方面，中鴻指出，俄烏戰爭延宕、能源危機發酵及中國大陸復甦不如預期，對全球經濟也有負面影響，全球原物料價格近期加速回檔。

中鴻認為，美國6月份核心消費者物價指數（Core CPI）為5.9%，已連續3個月下降，也是自去年以來首次低於6%，預計通膨緩解及升息步調趨緩後，在各國政府各項維持實體經濟成長的對策發酵下，市場可望出現回溫力道。

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中鴻說明，目前鋼鐵市場受全球經濟趨緩、淡季、供應鏈、COVID-19疫情反覆等多重因素影響，產業下游需求明顯放緩，全球鋼廠因成本倒掛加速啟動減產；然而中國大陸官方持續加碼穩增長政策力道，包含針對交通、水利及能源等7大建設領域重點工程推動「以工代賑」，並展開「家電以舊換新」和「家電下鄉」。

中鴻認為，隨著中國大陸鋼價大幅調整，近期已盤整尋求底部支撐，預估今年第4季鋼市可望穩中趨堅。（編輯：張均懋）1110722