國家科學及技術委員會27日揭牌 吳政忠可望接掌主委

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（中央社記者蘇思云台北23日電）為因應國際科技趨勢及擘劃國家未來科技發展策略，科技部啟動組織改造轉型成「國家科學及技術委員會」，預計在7月27日下午正式揭牌，預料由科技部長吳政忠接任主委一職。

行政院組織改造法案去年底經立法院三讀通過，科技部正式啟動組織調整，轉型為國家科學及技術委員會，組織法也在今年1月19日經總統蔡英文公布修正，成立8年多的科技部將走入歷史。

科技部在22日發出採訪通知，將在27日下午舉行國家科學及技術委員會揭牌暨主任委員布達典禮。

吳政忠先前指出，新國科會將負責國家未來科技政策前瞻規劃，包括分配資源，各計畫要跟各部會協作，讓部會間無縫接軌，推動效率跟計畫完整度應該會更好。外界預料，將由吳政忠接任國家科學及技術委員會主委一職。

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此外，行政院院會去年底通過「國家太空中心設置條例」草案，原本隸屬在科技部國研院下的太空中心，最快今年底轉成行政法人並正式掛牌，並規劃逐年增聘人力。

根據組織法修正條文，國家科學及技術委員會設主委一人，由行政院政務委員兼任，副主委3人，委員11至15人。科技部目前下面8個司，未來也將改為處，其餘組織架構未有重大變化，三大科學園區也一樣歸其掌管。（編輯：張均懋）1110723