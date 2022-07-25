永豐ESG全球數位基礎建設基金募集34億元

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（中央社記者潘智義台北25日電）無懼7月大通膨、大升息疑慮，永豐投信今天宣布，完成近兩年多來首次的主動型基金募集，永豐ESG全球數位基礎建設基金已於22日正式獲准成立，募集規模達新台幣34億元。

永豐投信透過新聞稿指出，近期全球金融市場動盪加劇，儘管仍有不少投信發行新基金，整體募集難度提高，仍順利完成永豐ESG全球數位基礎建設基金。

永豐投信規劃，基金成立初期進場配置部位預計產業分布，以智慧電網占比近3成、電子商務倉儲占比近2成為前兩大產業標的，這些標的都是在能源轉型、數位經濟升級的重要基礎根基，其餘如數位電塔、再生能源、智慧運輸及資料中心等，投資占比在1成上下。

永豐投信指出，基金成立後，已同步開放定期定額投資，提供投資人定期投資，作為長期核心資產配置新選擇。

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永豐投信將這檔數位基建基金打造為具備新十大建設概念基金，永豐ESG全球數位基礎建設基金投資聚焦於數據中樞、數位轉型、未來能源3大主軸，涵蓋新十大建設產業包括5G基地台、低軌道衛星、資料中心、數位電塔，電子商務倉儲、智慧運輸與生命實驗室，智慧電網、再生能源與充電樁等。

永豐投信說明，數位基礎建設的投資概念，是投資在數位轉型、科技升級、能源新趨勢等基礎建設商機，投資標的涵括各類型數位基礎建設產業，新十大基建產業進入門檻高，具備剛性需求，長期營運穩健，基礎建設相關投資標的在穩定收入與金流的挹注下，更能降低資產波動度，追求定期股息收益特性，適合納入資產配置核心部位。（編輯：張均懋）1110725