世豐螺絲第2季每股賺1.72元 26日起實施庫藏股

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（中央社記者賴言曦台北25日電）世豐螺絲宣布，將從7月26日至9月25日實施庫藏股，預計買回3000張股票，另外，世豐螺絲第2季營收為新台幣6.14億元，創歷年同期次高，稅後淨利0.93億元，每股稅後盈餘（EPS）1.72元。

世豐透過新聞稿指出，世豐2022年第2季合併營收創歷年同期次高，由於世豐戮力深化整體營運獲利結構，同步受惠新台幣貶值效應，挹注2022年第2季稅後淨利及EPS，分別年增59%、47%，並繳出創歷年單季新高成績。

世豐也表示，經董事會決議通過，自今年7月26日起至9月25日將實施庫藏股，此次買回庫藏股目的為維護公司信用及股東權益並註銷股份，預計買回自家股票3000張，買回價格區間為36元至56元，且當股價低於所訂區間價格下限時，將繼續買回。

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展望今年第3季，世豐認為，觀察美洲地區主要客戶調整庫存情況已逐漸進入尾聲，隨著客戶整體下單力道穩步攀升，挹注目前在手訂單已達4個月水準。

世豐提到，另一方面，世豐也規劃於今年底前增設新機器設備，有效提升整體產能、降低成本，並積極與協力廠商協調產能配置，同步升級廠區智慧化設備、數位智能化管理等，有助未來整體營運表現持續成長。（編輯：楊凱翔）1110725