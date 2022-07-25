揚明光：智能家居與車用鏡頭第3季出貨有望成長

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（中央社記者潘智義台北25日電）揚明光學今天在線上法人說明會預期，第3季出貨可望較第2季持平或增加，其中智能家居鏡頭及車用鏡頭出貨較第2季成長。

揚明光指出，光學元件類產品因第2季封控造成投影機需求遞延，第3季出貨較第2季略增；微投光機與3D列印第3季因客戶需求趨緩，出貨將較第2季減少。

揚明光今天召開董事會，通過第2季合併財務報告。營業收入新台幣12.59億元，季增4.7%；營業毛利2.53億元，毛利率20.1%，季增1.8個百分點，營業利益4293萬元，稅後淨利4849萬元，其中歸屬母公司業主淨利為4878萬元，稅後基本每股盈餘0.43元。

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揚明光統計，上半年度營收24.61億元，營業毛利4.72億元，毛利率19.2%，營業利益5,928萬元，稅後淨利7186萬元，其中歸屬母公司業主淨利為7052萬元，稅後基本每股盈餘0.62元。

揚明光指出，第2季微投光機因關鍵物料缺料情形改善，出貨相較第1季成長38%；車用鏡頭成長約15%；3D列印及光學元件類產品則受中國地區主要城市封城防疫影響，出貨季減約2成；車用鏡頭成長約15%；3D列印及光學元件類產品則受中國主要城市封城防疫影響，出貨季減約2成。（編輯：楊蘭軒）1110725