經長與商業公協會座談2050淨零目標 業者盼獎勵補助

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（中央社記者鄭鴻達台北25日電）為達2030年減碳及2050淨零目標，經濟部長王美花今天邀集商業部門產業公協會代表座談，與會產業代表提出希望政府提供獎勵補助措施，包括投入機器設備稅賦減免、提供企業減碳認證與充電樁設置補助等。

經濟部則表示，未來將逐步調整法規，規範業者節能減碳，如要求用電契約容量達一定容量者，承擔一定比例再生能源使用義務；自2025年起推動能源大用戶節電目標倍增管理，並依企業契約容量規模，設定階梯式節電率目標。

經濟部先前在7月8日與製造部門產業溝通後，今天針對商業部門召開「商業部門2030淨零路徑規劃產業座談會」，就商業部門2030年減碳路徑，及服務業產業特性與現況，與各產業公協會代表及商業部門各部會主管機關進行交流討論。

經濟部說，後續經濟部將展開與零售、餐飲及物流等各產業業者系列對話，交通部、衛福部、教育部等部會，也將分別與旅宿業者、醫療機構及學校單位溝通交流，共同為淨零減碳、綠色升級轉型努力。

經濟部表示，台灣產業結構中，服務業創造產值占台灣GDP約6成，在經濟發展扮演重要角色，商業部門排放情況以電力排放為主，為達全國2030年減量規劃及長期淨零排放目標，須仰賴更多的企業夥伴共同參與及投入，以提升整體節能減碳力道。

經濟部表示，這包含加速汰換老舊耗能設備、管理設備操作行為、使用低碳能源等，並導入低碳服務模式，例如提供低碳菜單、綠色消費回饋等，或申請取得綠建築標章，從建築物本體進行節能改善。

經過會議聚焦討論後，經濟部表示，與會業者表示認同，且表示除從企業本身努力外，也盼政府提供獎勵補助措施，也可從改善投入機器設備稅賦減免、提供企業減碳認證、充電樁設置補助、新建築物響應綠建築標章，在舊建築方面如何改善整體節能設備，以達綠建築範疇等方面切入。

對於與會者建議，王美花在會中回應，政府持續透過提供節能輔導資源協助產業推動淨零，包含提供線上碳估算工具，讓企業透過線上輸入用能狀況，先初步掌握組織的碳排情況，作為規劃減碳作為的依據。

王美花說，透過辦理節能減碳人才培訓課程、提供節能手冊及溫室氣體盤查指引等，提供企業自主減碳管理資源，及現場診斷輔導服務，給予企業節能改善建議，並推動節能績效保證專案，協助用戶提升能源使用效率。

另外，經濟部也將促使企業端調整其商業經營模式，如安裝充電樁等吸引顧客至賣場消費、或進行冷鏈設備儲能系統升級等進行調整，不僅節能，也提升企業形象，也盼引導消費者從綠色消費行為進行改變等，以提升減碳效益。

經濟部指出，除產業輔導外，未來也將逐步調整法規，規範業者節能減碳，如要求用電契約容量達一定容量者，承擔一定比例再生能源使用義務；自2025年起推動能源大用戶節電目標倍增管理，並依企業契約容量規模，設定階梯式節電率目標。

經濟部接著說，此外，在耗能設備管理部分，將逐年調整各項設備的容許耗用能源標準、能源效率分級標示及節能標章等，以提高設備效率。

面對台灣淨零排放目標，經濟部強調，在未來減碳力道不斷強化下，需要仰賴產業與政府共同合作，透過公私部門協力，預先因應及早布局，將危機化為轉機，以掌握淨零排放之新商機，共同達成國家減量目標。（編輯：潘羿菁）1110725