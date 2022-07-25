台塑集團加薪4.5% 平均多2496元調幅38年來最高

（中央社記者賴言曦台北25日電）台塑集團年度調薪今天定案，總裁王文淵拍板今年加薪4.5%；參與協商的工會幹部轉述，若以台塑基層員工平均薪資新台幣約5萬5467元算，每月平均加薪約2496元，薪資金額成長幅度創38年來新高。



王文淵今天與台塑工會幹部會面並召開年度調薪會議，拍板員工加薪4.5%，本次加薪會回溯至7月1日生效。



台塑企業全國聯合會理事長陳鴻儒會後接受媒體採訪時轉述會議情況。他表示，協商過程中，勞資雙方氣氛融洽，台塑集團雖保守看待下半年展望，但去年繳出相當好的業績，因此王文淵爽快同意工會提出的4.5%調薪幅度。



陳鴻儒轉述，王文淵也在會議中表示，希望工會幹部代為轉達台塑員工，希望集團成員在未來景氣混沌不明下，能一起努力成長跟打拚。



台塑工會代表、南亞公司仁武廠工會理事長吳祈忠受訪時則表示，商談過程中，王文淵也有請台塑四大公司董事長進行營運報告，例如台塑化是靠煉油賺錢，但7月因外在因素轉盈為虧，不過王文淵認為，調薪4.5%仍在營運可承受範圍，因此同意這次工會提出的調薪方案，可說是王文淵「最爽快（同意）的一次」，台塑員工也感受得到王文淵的用心。



吳祈忠指出，不過今年沒有慰勉金，因為慰勉金是一次性的，工會還是傾向爭取經常性薪資調整；而這次調薪4.5%後，如以截至6月底、台塑基層員工經常性薪資約5萬5467元計，每月薪水增加約2496元，金額成長幅度創民國73年以來最高的一次。（編輯：黃國倫）1110725