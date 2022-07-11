中華快遞工會爭取權益成功 資方同意最快8月加薪

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中華快遞工會10日到交通部前抗議，提出加薪新台幣5000元及不扣績效獎金等訴求。中央社記者張皓安攝 111年7月10日

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（中央社記者余曉涵台北11日電）中華快遞工會理事長陳宏春今天表示，資方同意基層人員調薪新台幣5000元，預計8月1日生效。中華郵政公司總經理江瑞堂說， 7月21日董事會會努力爭取通過調薪案。

為了爭取加薪5000元等訴求，由中華郵政公司轉投資的子公司中華快遞工會發起罷工，並數度到交通部前陳情抗議，直到昨天勞資雙方才達成協議，今天再度研商相關細節。

陳宏春說，今天的協商已經與資方順利簽訂，包含基層人員調薪5000元從8月1日起生效；會員111年績效獎金不低於109年與110年平均；工會會於1個月內針對薪資結構、績效獎金等辦法與公司開啟協商；公司不會對工會及工會會員秋後算帳；郵政公司5席董事會全力支持。

江瑞堂證實，已經與工會達成共識，會朝加薪5000元的方向努力，預計21日召開董事會提報相關加薪方案，中華郵政公司的董事都會支持，也會努力希望民間董事也能支持加薪案。

除了承諾事項外，江瑞堂說，中華快遞並未同意工會在罷工期間公司仍須支付薪水，這部分工會也有讓步。（編輯：管中維）1110711