搶人大作戰 逾30上市櫃企業今年加薪上看10%

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各行各業面臨人才荒難題，各家廠商紛紛大舉加薪，展開搶人大作戰。據統計，今年超過30家上市櫃企業加薪幅度上看10%，最高調幅達34.9%。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中新竹18日電）各行各業面臨人才荒難題，在人力市場空前競爭之下，各家廠商紛紛大舉加薪，展開搶人大作戰。據統計，今年超過30家上市櫃企業加薪幅度上看10%，最高調幅達34.9%。

據人力銀行業者調查，台灣半導體人才缺口達3.4萬人，創7年半來新高，想進半導體的求職者，平均可分到3.7份工作。

在面對人才難求的情況下，素有「幸福企業」之稱的晶圓代工龍頭廠台積電強調提供具競爭力的薪資福利，今年大部分員工加薪5%至10%，幅度大幅高於往年的3%至5%水準。

不少IC設計廠也跟進提高調薪幅度，網通晶片廠聯傑今年加薪幅度最高達10%，微機電麥克風廠鈺太調幅上看12.3%，發光二極體（LED）驅動IC廠聚積調幅最高達20%，微控制器（MCU）廠九齊更達27.5%。

受半導體業強力磁吸影響，包括科技、生技、機電、水泥、鋼鐵、紡織等產業皆面臨龐大壓力，廠商紛紛展開結構性調薪，提高加薪幅度。

台達電今年包含年度考績調薪及結構調整，加薪幅度達15%至20%。晶睿針對間接人員進行結構調薪，包含績效調薪，今年加薪幅度約8%至20%。

華立考量市場總體經濟情形及人才留任，今年將針對特定人員結構性調薪，提高員工每月可支配所得，提升月薪資競爭力，今年加薪幅度最高可達34.9%。

據公開資訊觀測站資料，今年共有超過30家上市櫃企業加薪幅度最高可達10%以上。此外，企業調薪幅度的差距也有擴大的情況，業者表示，主要是希望激勵表現佳的員工。（編輯：郭無患）1110618