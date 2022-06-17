台鐵工會爭取加薪 所有員工調高50%

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台灣鐵路工會爭取加薪，17日表示，已發函給台鐵，要求所有員工薪資調高50%。圖為台鐵人員在台北車站月台執勤。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）台灣鐵路工會爭取加薪，今天表示，已發函給台鐵，要求所有員工薪資調高50%，留住人才，並請台鐵與工會協商，若無法達成協議，直接送勞資爭議處理。

根據台鐵工會發函內容，根據台鐵統計，新進人員在1年內離職比率，2013年超過2成，近幾年更達3成左右，薪資待遇低是留不住人才的，人力結構嚴重M型化，技術傳承出現斷層，已嚴重影響行車安全。

台鐵工會說，台鐵薪資較國營企業如中油、台電、中華郵政公司，光底薪就少了上萬元以上，員工須靠加班費及各種津貼才有相對較高收入，賺的是「血汗錢」，薪資結構完全不合理，新進人員無法承受須長期加班才能 勉強維持家庭生計，還要犧牲健康與家庭時間，所以轉考其他國營事業或普考。

台鐵工會認為，依目前物價變動水準，要求加薪50%，才是留住人才根本之道，讓台鐵能永續經營。

台鐵工會先前取消端午節不加班活動，就是交通部釋善意，要與台鐵工會溝通台鐵公司化涉及包括員工權益在內的16項子法，但還未取消先前也列入不加班活動計畫的中秋節、國慶日及11月26日九合一選舉投票日。

台鐵工會說，如果加薪訴求無法達成協議，將送勞資調解，若調解不成，不排除發起罷工投票。

交通部日前召開台鐵公司化16項子法跨部會推動會議，確定16項子法有關員工權益、組織管理與財務資產管理的方向，實質細節內容由台鐵與工會協商，最遲10月須定案。（編輯：管中維）1110617