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力成第2季獲利創新高 今年營收獲利成長不變

2022/7/26 15:15
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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）半導體封測廠力成第2季稅後獲利新台幣27.47億元，季成長25.1%，創單季新高，每股稅後純益3.67元。儘管下半年有半導體庫存調整變數，力成對今年營收、獲利成長看法不變。

力成今天下午召開線上法人說明會，公布第2季合併營收232.63億元，較第1季208.3億元成長11.68%，年增12.8%，創單季新高，第2季合併毛利率23.5%，較第1季21.97%增加1.5個百分點，比去年同期微增，是2012年來同期高點；第2季合併營業利益40.48億元，營益率17.4%，較第1季16.5%增加0.9個百分點，年減0.5個百分點。

力成第2季稅後獲利27.47億元，較第1季21.96億元成長25.1%，創單季新高，單季每股稅後純益3.67元，優於第1季2.92元和去年同期2.88元。

力成累計今年上半年合併營收440.94億元，較去年同期390.5億元增加12.92%，也創同期新高，上半年合併毛利率22.8%，較去年同期22.33%增加0.5個百分點，上半年合併營業利益74.86億元，營益率17%，較去年同期16.68%微增。

力成上半年稅後獲利49.43億元，較去年同期39.31億元成長25.7%，上半年每股稅後純益6.59元，優於去年同期5.09元。

展望下半年，力成董事長蔡篤恭指出，儘管下半年有半導體庫存調整變數，不過力成在新產品、新客戶、新技術開發持續發展，對今年營收獲利成長看法不變。（編輯：張均懋）1110726

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