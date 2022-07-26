穎崴高雄新廠2023年第2季投產 探針自製率上看5成

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）測試介面廠穎崴高雄新廠預計明年第1季落成、第2季投產，預估探針自製率可從目前的2成提升至50%，成本減少幅度上看20%。

穎崴今天下午受邀參加台灣證券交易所舉辦「科技大未來」主題式業績發表會。穎崴指出，持續布局高階晶片晶圓測試和封裝測試所需探針卡和測試座，晶圓測試頭所需垂直式探針卡100%由穎崴設計並委外製造，測試座所需探針25%由穎崴自製、75%穎崴設計並委外製造。

為提高探針自製率，穎崴表示，高雄新廠預計2023年第1季落成、第2季投產，新廠將拉高探針產能，預估明年底新廠測試座產能增加，也可提高探針自製。

穎崴說明，新廠完工量產後，探針自製率可從目前2成、提升至4成多到50%，預估成本可減少16%至20%。

法人問及下半年庫存和營運狀況，穎崴表示，目前沒有看到客戶調節庫存，下半年穎崴生產忙碌，本身營運並未如外界那麼悲觀，對於下半年營運樂觀有信心。

若從訂單出貨比（B/B ratio）來看，穎崴指出，目前仍處於高水位，預期未來幾個月還可逐月墊高，供應鏈缺料狀況已緩解許多。

法人分析，穎崴第3季受惠高效能運算（HPC）需求強勁，美系繪圖處理器大廠推出新款GPU，穎崴提供垂直探針卡與同軸測試座，受惠效益預估第3季業績可季增兩位數百分點，挑戰歷史單季新高

穎崴自結6月合併營收新台幣5.59億元，大幅月增105.21%，年增134.46%。穎崴指出，6月受惠近期訂單增加、加上中國上海因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封控，使子公司磐時上海營收遞延至6月認列。

第2季穎崴自結合併營收10.57億元，季增32%，創歷史次高；累計今年前6月穎崴自結合併營收18.58億元，較去年同期11.88億元成長56.36%。（編輯：楊蘭軒）1110726