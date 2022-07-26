壽險業6月底淨值創下逾3年新低 上半年蒸發1.46兆

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（中央社記者謝方娪台北26日電）今年美國聯準會（Fed）猛烈升息，債券殖利率大幅彈升，壽險業手中握有債券部位評價下滑，連累淨值一路蒸發，金管會今天公布壽險業6月底淨值僅剩新台幣1.25兆元，上半年淨值大減1.46兆元。

今年資本市場波動加劇，加上去年高基期效應，壽險業今年前6月稅前獲利僅2138億元，較去年同期減少447億元、減幅17.3%；產險業受到防疫保單影響，前6月稅前大虧469億元。

合計保險業上半年稅前獲利1669億元，較去年同期減少1038億元、減幅近4成。

受美國猛烈升息影響，壽險業手中握有大量債券部位評價下滑，導致淨值出現劇烈波動，6月底壽險業淨值僅剩1兆2555億元，為2019年1月以來、42個月新低。

若相較去年同期，壽險業淨值減少1兆3775億元、減幅高達52.3%，若相比去年12月底，壽險業上半年淨值更大減1兆4667億元。

不過，另一方面，今年上半年新台幣兌美元貶值7.4%，讓壽險業出現大量匯兌利益，可挹注獲利表現。

在完全不避險之下，壽險業截至6月底有高達8580億元兌換利益，經過避險及提存外匯價格變動準備金，壽險業仍有401億元匯兌利益。

根據金管會統計，截至今年6月底，壽險業外匯價格變動準備金累積餘額達1665億元，上半年大增1228億元，可望一定程度抵禦未來匯率波動對壽險業獲利的衝擊。（編輯：潘羿菁）1110726