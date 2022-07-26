壽險淨值狂掉保單變壁紙？金管會：流動性無虞免擔心

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（中央社記者謝方娪台北26日電）壽險業上半年淨值大減新台幣1.46兆元，引起保戶憂心壽險業財務拉警報，金管會強調免擔心，壽險業保費收入足以支應保險給付，且截至6月底壽險業帳上仍有高達3732億元的現金及約當現金，流動性無虞。

金管會今天公布壽險業今年6月底淨值持續下探至1.25兆元，上半年淨值狂掉1.46兆元，創歷年同期最大減額。近期壽險業淨值下滑，引起保戶憂心保單變壁紙，金管會官員今天強調免擔心。

按目前會計公報規定，壽險業資產面已按公允價值衡量，負債面仍鎖定，未同步反映升息影響，即今年以來壽險業淨值下滑，主因資產面反映升息下債券評價減少所致。若按6月底資產負債表推算，壽險業平均淨值比將滑落至3.8%，比去年底下滑4.36個百分點。

官員重申，升息對壽險業有3大正面效益，第一是可緩解壽險業在先前低利率時代所面臨的利差損壓力，其次是提高壽險業新錢再投資收益，第三是壽險業應提存的保單負債（即準備金）會減低。

金管會統計，今年前5月壽險業保費收入達1.03兆元，保險給付僅7593億元，即壽險業保費收入足以支應保險給付；且截至今年6月底，壽險業仍有高達3732億元的現金及約當現金。

官員強調，壽險業目前並沒有流動性風險，保戶不必擔心理賠受影響。

在壽險業投資方面，保險業投資國外債券主要為投資等級債券，即信評在BBB-級或相當等級以上，占國外債券總投資金額的97.77%。

目前保險業投資無信用評等債券達1%，主要是先前壽險業投資俄羅斯公債，但因俄烏戰爭爆發，以致債券遭信評機構撤銷評等所致。

金管會也公布，壽險業截至6月底可運用資金達29兆4232億元，投資中國地區共2293億元，占可運用資金比僅0.77%、不到1%，風險尚屬可控。

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官員指出，金管會已要求業者應注意國外投資的政經風險，落實風險管理；針對外界關注傳出債務危機的恆大、花樣年、融創中國等中國房地產業者，壽險業均未投資，沒有相關曝險。

另針對近期已發生及可能發生債務違約的斯里蘭卡、黎巴嫩、蘇利南、尚比亞，以及可能發生債務危機的阿根廷、烏克蘭、突尼西亞、迦納、埃及、肯亞、衣索比亞、薩爾瓦多、巴基斯坦、白俄羅斯、厄瓜多及奈及利亞等國，金管會全面清查，國內保險業均沒有投資。（編輯：楊蘭軒）1110726