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受中國封控及庫存影響 友達第2季每股損失0.59元

2022/7/28 08:55
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（中央社記者潘智義台北28日電）受中國封控及庫存偏高等影響，面板廠友達光電今天公布，第2季合併營收為新台幣628.8億元，較第1季減少22.9%；第2季歸屬母公司業主淨損56.3億元，基本每股損失0.59元。

友達透過重大訊息指出，上半年營收約1444.12億元、營業毛利約134.18億元、營業利益約6.53億元、稅前淨利約23.71億元、淨損約5.22億元、歸屬於母公司業主淨損4.68億元、基本每股損失0.05元。

回顧第2季，友達指出，4月部分生產及出貨受到中國封控影響，加上通路庫存水位偏高，終端消費需求不振，壓抑品牌拉貨力道，使營運壓力高於預期，導致第2季營收為628.8億元，較第1季衰退22.9%。獲利表現受到營收衰退影響，營業淨損為46.5億元，歸屬母公司淨損為56.3億元。

展望第3季，友達說明，面對產業逆風及諸多總經不確定性因素，會持續做好現金流管理，維持健康的財務體質，並加速雙軸轉型，以期強化友達的企業競爭力，並將未來面板景氣波動對營運的影響降到最低。

友達統計，第2季面板總出貨面積達491.9萬平方公尺，較第1季減少18.7%，與去年同期相比則減少23.2%。

友達上半年期末總資產約4084.05億元、總負債約1791.48億元、歸屬於母公司業主權益約2231.50億元。（編輯：郭無患）1110728

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