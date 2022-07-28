台股盤中買氣收斂 萬五大關得而復失

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（中央社記者賴言曦台北28日電）台股今天早盤漲逾百點，最高來到15031點，盤中買氣收斂，萬五大關得而復失。盤面上，電子、金融族群表現有撐，台積電漲幅在1%內，傳產類股走勢疲弱，貨櫃股、航空股由紅翻黑。

截至10時33分，台股加權指數來到14938.79點，上漲17.2點，漲幅0.12%，成交值新台幣1237億元。電子股漲0.23%，金融股漲0.69%。

那斯達克指數大漲4.06%，費城半導體指數上揚4.75%，台積電今天股價表現強勁，早盤最高達509元，突破505元季線。聯電第2季財報雖繳出合併營收、毛利率、營業利益、稅後淨利均創新高成績單，早盤股價反彈，然而盤中賣壓出籠，股價由紅翻黑，盤中至39.3元，跌幅1%內。

傳產類股方面，今天除息的塑化族群中，僅台聚漲幅超過1%，其餘包含亞聚、華夏、台達化則呈現貼息；另外，遠東集團旗下水泥股亞泥、紡織股遠東新也在今天除息，走勢疲弱。

航運類股今天走勢疲軟，整體跌幅超過1%，長榮今天發放股利，賣壓湧現，連同陽明、萬海一起走跌，貨櫃三雄盤中跌幅均超過1%。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪時表示，近期台股法說會與美股狀況相似，不少電子業者對下半年看法保守，引發部分電子股今天殺盤力道強，拖累加權指數萬五大關得而復失。

林漢偉指出，現階段全球央行仍在嚴打通膨，原物料報價、上海集裝箱出口運價指數（SCFI）連6週下跌，市場看法保守，貨櫃三雄近期呈箱型區間整理。

整體而言，林漢偉認為，以台股健康輪動角度觀察，指數接下來仍有機會持續反彈，如果美國聯邦準備理事會（Fed）不持續鷹派升息，加上電子族群即將迎來旺季，預料電子股仍會是下半年主流，短線震盪過後，投資人可布局具備利基的標的。（編輯：張均懋）1110728