宏達電財報出爐 上半年每股虧損1.83元

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（中央社記者江明晏台北28日電）宏達電公布第2季財報，營業毛利率從首季37.8%上升至39.2%， 歸屬於母公司業主淨損為新台幣7.5億元，每股虧損0.91元，累計上半年每股虧1.83元。

宏達電今天公布2022年第2季合併財務報告，營收10億元，營業毛利率從首季37.8%上升至39.2%，增加1.4個百分點，營業淨損11.2億元，營業利益率為負110.9%， 歸屬於母公司業主淨損為7.5億元，每股虧損0.91元。

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宏達電近年營運遭遇逆風，因智慧手機市場競爭，虛擬實境領域尚未扮演營收拉抬要角，業績自2015年轉虧，但2018年因出售代工部門予Google的業外挹注下，首季轉盈每股大賺25.7元，帶動當年度轉盈，但隨後2019年仍虧損逾一股本，2020年起虧損收斂，每股虧損7.27元，2021年每股虧3.75元，今年首季每股則虧損0.92元，累計上半年每股虧1.83元，今年虧損有望進一步收斂。

宏達電日前宣布推出HTC Desire 22 pro智慧型手機，可搭配VIVE Flow沉浸式VR眼鏡，主打「元宇宙手機」，HTC VIVE也加入元宇宙標準論壇（Metaverse Standards Forum），此論壇致力於制定元宇宙產業發展標準，並促進各種標準組織及企業之間的溝通，希望元宇宙中的各個世界之間具有互用性。（編輯：蘇志宗）1110728