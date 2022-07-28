更多編輯台推薦新聞：
馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見
生活

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放
文化

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放

鵝鑾鼻公園考古 清大研究團隊挖出約4000年前文資
文化

鵝鑾鼻公園考古 清大研究團隊挖出約4000年前文資

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

宏達電財報出爐 上半年每股虧損1.83元

2022/7/28 15:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北28日電）宏達電公布第2季財報，營業毛利率從首季37.8%上升至39.2%， 歸屬於母公司業主淨損為新台幣7.5億元，每股虧損0.91元，累計上半年每股虧1.83元。

宏達電今天公布2022年第2季合併財務報告，營收10億元，營業毛利率從首季37.8%上升至39.2%，增加1.4個百分點，營業淨損11.2億元，營業利益率為負110.9%， 歸屬於母公司業主淨損為7.5億元，每股虧損0.91元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

宏達電近年營運遭遇逆風，因智慧手機市場競爭，虛擬實境領域尚未扮演營收拉抬要角，業績自2015年轉虧，但2018年因出售代工部門予Google的業外挹注下，首季轉盈每股大賺25.7元，帶動當年度轉盈，但隨後2019年仍虧損逾一股本，2020年起虧損收斂，每股虧損7.27元，2021年每股虧3.75元，今年首季每股則虧損0.92元，累計上半年每股虧1.83元，今年虧損有望進一步收斂。

宏達電日前宣布推出HTC Desire 22 pro智慧型手機，可搭配VIVE Flow沉浸式VR眼鏡，主打「元宇宙手機」，HTC VIVE也加入元宇宙標準論壇（Metaverse Standards Forum），此論壇致力於制定元宇宙產業發展標準，並促進各種標準組織及企業之間的溝通，希望元宇宙中的各個世界之間具有互用性。（編輯：蘇志宗）1110728

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族