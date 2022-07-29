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富士康啟用智慧製造加速營基地 拚2.0數位化轉型

2022/7/29 10:49
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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）鴻海積極布局智慧製造和2.0數位化轉型，日前中國富士康智慧製造加速營合作基地，在廣東深圳龍華揭牌啟用，包括亞馬遜雲科技、輝達、微軟、麥肯錫等夥伴、機構和創新企業加入。

據富士康微信公眾號，中國富士康智慧製造加速營合作基地，27日在深圳龍華揭牌啟用，加速2.0數位化轉型動能。

富士康智慧製造加速營合作基地功能包括先進科技沙龍、智慧製造加速孵化、燈塔工廠建設經驗及標準輸出、數位工匠人才培育等項目，此外，基地也結合富士康和龍華區的技術專家、工匠和技能大師等團隊，支持培育製造業數位化人才和輸出技術。

鴻海集團數位長史喆表示，透過合作基地整合內外部資源，推動製造業發展，也是集團成立智慧製造加速營的目的。

根據資料，富士康智慧製造加速營吸引包括亞馬遜雲科技、輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、麥肯錫（McKinsey & Company）、中關村科技園、智慧工廠研究院等6大合作夥伴、16家投資機構、40多家創新企業加入，並與超過80家海內外上下游企業形成產業聯盟。

根據鴻海集團資料，2.0數位化轉型階段重點在於客戶體驗、智能決策、營運效益3大方向。

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富士康指出，推動2.0數位化轉型以來，已陸續完成30多座內部燈塔工廠升級改造，其中4座獲得WEF世界經濟論壇燈塔工廠認證。

另外在26日，富士康與華為（Huawei）聯合發布昇騰智造AI質檢示範產線，整合華為旗下昇騰AI基礎軟硬體平台，鎖定工業製造應用打造一站式人工智慧AI解決方案，應用在品質檢測、測量定位、設備、廠區安全等生產和營運管理環節，產線可月檢測超過6000台，總體準確率超過99%。（編輯：翟思嘉）1110729

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