研華上半年營運創高 接單狀況回歸常態

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北29日電）全球工業物聯網廠商研華今天表示，隨物流及料況緩步紓解、集團產能布建完成，研華上半年營收及獲利雙創新高，且供應鏈趨於平衡，整體接單狀況逐步回歸常態。

研華今天舉行董事會，公布2022年第2季暨上半年合併財務報表。研華上半年合併營收新台幣329.44億元，較去年同期成長20%；營業毛利126.57億元，毛利率38.4%，合併稅後淨利50.3億元，年成長36%，合併每股盈餘（EPS）達6.49元；上半年營收及獲利雙創歷史新高紀錄。

在單季營運部分，研華第2季合併營收168.2億元，較去年同期成長18%，比上季營收增加4%。第2季營業毛利為64.99億元，毛利率38.6%，合併稅後淨利為24.58億元，年成長37%，第2季合併每股稅後盈餘為3.17元。

研華指出，儘管受封控因素影響，研華第2季營收仍續創新高，單季獲利也創歷史次高紀錄。

觀察各事業群，研華表示，上半年整體皆較去年成長，其中以應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）及服務物聯網事業群（Service-IoT Group，SIoT）表現最佳，年成長62%及47%；嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group，EIoT）及物聯雲事業群（Cloud-IoT Group，CIoT）亦有不錯表現，較去年同期成長逾2成。

在區域表現方面，研華指出，上半年各市場營收表現普遍較去年同期成長，其中以北美、歐洲及新興市場最強勁，分別成長37%、25%及40%；中國市場已完全復工，累計營收較去年微幅成長。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，隨物流及料況緩步紓解、集團產能布建完成，研華上半年營收及獲利雙創新高；第2季接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.24，顯示供應鏈趨於平衡，加上缺料、交期過長與成本漲價等疑慮消除，整體接單狀況逐步回歸常態。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望下半年景氣，陳清熙說明，儘管通膨與景氣放緩等不確定因素猶在，受惠於全球能源轉型與淨零趨勢，帶動終端工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市等剛性需求強勁成長，面對未來的機會與挑戰，研華將內外並進、深化布局，內部落實採購流程與庫存調控優化。

在區域經營上，陳清熙指出，將強化北美、南韓、日本等在地客戶服務能量，下半年隨缺料、封控等干擾因素降低，先前累積的訂單達交機會高，整體營運樂觀看待。（編輯：楊蘭軒）1110729