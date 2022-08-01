台股量縮創今年次低 法人：買盤持續觀望

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）台積電等電子權值股今天呈現修正，傳產股鋼鐵、航運獲資金轉進，加上金融股回神，台股終場小跌18.38點，收在14981.69點，成交量能新台幣1802.99億元，創下今年單日次低。

法人表示，半導體有庫存水位高等雜音，鋼鐵股行情能否延續要看成交量，蘋概股會是台股第3季主要亮點，台股殺盤力道不強，若量能助攻，本週仍有機會挑戰萬五大關。

台股今天早盤一度弱勢，主要電子權值股回檔修正，台積電回測500元支撐，大盤指數跌破14900點關卡；不過鋼鐵股盤中獲買盤青睞、勁揚上漲逾3%，加上航運、金融回神，終場台股小跌18.38點，收在14981.69點。

三大法人今天合計賣超41.98億元，其中自營商買超8.11億元，投信買超20.99億元，外資及陸資賣超71.08億元。

台股今天收盤成交值僅1788.46億元，加計盤後交易為1802.99億元，創今年單日次低量，僅次於7月11日的1752.78億元。其中，電子股成交值1070.48億元，占比約59.4%；航運股成交值149.12億元，占比約8.3%；今天強勢的鋼鐵股成交值54.03億元，占比約3%。

啟發投顧證券分析師容逸燊今天接受中央社記者電訪分析，鋼鐵股受惠需求回溫、鐵礦國際價格大漲，今天走勢堅挺，有機會迎接第4季旺季；但鋼鐵股今天成交量僅占大盤成交量比重3%，按照以往經驗鋼鐵股行情熱絡時，成交量占比可到8%至10%，因此鋼鐵股行情是否能延續，還是要看成交量。

容逸燊表示，目前半導體雜音在於庫存水位高，除了台積電受惠先進晶圓製程產能滿載外，包括記憶體及手機、筆電、電視等3C產品，均面臨供應鏈庫存水位高且終端需求趨緩的挑戰。

不過容逸燊指出，由於蘋果（Apple）將在下半年推出iPhone14系列新品，概念股包括鴻海、大立光、臻鼎-KY等相對堅挺，蘋概股會是台股第3季主要亮點。

展望台股後市，容逸燊表示，儘管台股今天一度壓回至14900點之下，不過盤中反彈逼近平盤，觀察台股從7月中旬以來，殺盤力道最長不超過1天半，顯示多頭依然強勢；若量能助攻，預估台股本週仍有機會站穩萬五之上。

本土證券法人分析，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）出訪亞洲，地緣政治風險上升，是否造訪台灣，各界高度關注，也將牽動台股短線波動。（編輯：張良知）1110801