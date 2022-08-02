中華電友善育兒職場 謝繼茂：台積電員工都來應徵

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中華電信積極打造友善育兒職場，2日開幕全台首家電信公司職場教保中心，中華電董事長謝繼茂（左3）表示，中華電信歷時2年多的規劃與改建裝修，終於讓教保服務中心落成啟用。中央社記者江明晏攝 111年8月2日

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（中央社記者江明晏台北2日電）中華電信積極打造友善育兒職場，今天開幕全台首家電信公司職場教保中心，董事長謝繼茂透露，近來有不少台積電等護國群山員工來應徵中華電信，可見大家都希望工作兼顧家庭和生活。

總統蔡英文及行政院長蘇貞昌積極推動鼓勵生育政策，電信龍頭中華電信近年積極響應，打造幸福職場，全台第一家電信公司職場互助教保中心今天落成啟用，蔡總統及蘇貞昌一同出席見證。

謝繼茂表示，中華電信歷時2年多的規劃與改建裝修，終於讓教保服務中心落成啟用，在激勵員工衝刺事業的同時，也支持員工平衡工作與家庭生活，除2022年實施獨步全台育嬰工時制度，讓有3歲以下幼兒的員工，每天可減少1小時工作，薪資照給，且不影響全勤及考績。

謝繼茂指出，中華電信在交通部與教育部指導下，於台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都，設立9處、16班職場互助教保服務中心，可招收418位員工子女。

中華電表示，全台據點有接近900多個中華電家長申請名額，目前有些據點額滿，有些還沒有，將會優先開放子公司員工子女就讀，也考慮釋出名額給周遭鄰里。

中華電長期照顧員工育兒福利，除了給假優於法令外，昨天也才宣布陪產檢及陪產假增至10天。

謝繼茂透露，中華電不只著墨育兒福利，也積極打造友善職場環境，近期更發現徵才活動中，有不少來自台積電等科技大廠的護國群山員工，都來中華電應徵，他認為，是因為現代人大部分都希望工作之餘兼顧家庭和生活。

謝繼茂說明，教保中心都設置在辦公園區中，透過中華電信「千里眼」聯合高速寬頻網路、雲端及攝影機的影像儲存管理，可以隨時掌握小孩安全，「i寶見智慧聲控服務」可以聽故事、學兒歌、提醒代辦事項及推播生活資訊，智慧聲控也結合手機app接送小幫手「PickMeUp接送助手」。

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總統蔡英文今天致詞希望中華電「拋磚引玉」，以職場互助教保中心創造職場托育典範，吸引更多公私部門和企業響應。中華電表示，申請過程要經過地方政府，也要取得營建許可和相關執照，並通過消防檢查等，事實上都得花不少心力，期望各界攜手打造友善職場。

此外，中華電信為吸引高科技人才，斥資近新台幣3億元在桃園市楊梅區電信研究院，打造地上六樓、地下一樓全新員工宿舍，目前已接近完工準備啟用。（編輯：郭無患）1110802