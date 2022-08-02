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防堵大股東干政 銀行公會要訂規範

2022/8/2 22:32
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（中央社記者謝方娪台北2日電）防堵大股東不當干涉公司治理，銀行公會修訂公司治理實務守則，擬建立與大股東的溝通機制。根據側面了解，由公股100%持股的金融機構因有配合政策需要，擬排除適用。

開發金和子公司中壽、凱基證今天吃下金管會新台幣2840萬元罰鍰，此為金管會第二度出手對金控大股東干政開罰。

金管會銀行局長莊琇媛表示，銀行公會已修訂公司治理實務守則，建立公司和大股東的溝通機制，包含什麼情況有必要和大股東溝通、由誰去進行溝通、溝通時應留下哪些證據由公司保存等，修訂內容尚未報至金管會，待銀行公會提報內容，將再行審視內容完整性。

目前側面了解，公股100%持股的金融機構將排除適用大股東溝通機制。

莊琇媛說，金管會並非主張大股東不能關心公司業務，大股東畢竟有一定比例股份、算公司控制權人，若要求大股東完全不能接觸公司財務及業務資料並不合理，因此金管會請銀行公會建立公司與大股東的溝通機制，用意是讓大股東接觸公司內部資料時，可有適當機制進行控管。

莊琇媛表示，所有金控均有上市櫃，若牽涉併購決策或計畫等，機密資料可能牽涉股價，在什麼情形下向大股東報告不會影響股價、資料如何保密，相信銀行公會訂定公司與大股東的溝通機制時，將有相應規定。

她指出，公司治理實務守則應會要求各金控訂定內部作業規範，並納入內稽內控中。（編輯：楊蘭軒）1110802

莊琇媛
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