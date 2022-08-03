中國禁止台灣產品進口 貿協鎖定南向、清真市場拓銷

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（中央社記者鄭鴻達台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國暫停進口台灣多項產品，對外貿易協會董事長黃志芳強調，貿協持續推動分散市場，將為台灣廠商加強開拓清真市場、日本、中東與新加坡等新南向國家的市場。

裴洛西昨天晚間抵台，並在今天與總統蔡英文會面。與此同時，中國陸續宣布暫停進口台灣多項食品、柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。

黃志芳今天出席「2022年馬來西亞台灣形象展開幕典禮」活動並接受媒體聯訪。對於中國多項貿易報復行為，黃志芳強調貿協都有持續在進行分散市場的推廣活動，近幾日也與業者密集討論分散市場的推廣。

黃志芳說，這次中國宣布暫停輸入的產品項目很多，因此將會針對不同的食品或產品特性，來推動分散市場，著重的目標市場，除了清真市場，也包括日本與新加坡等新南向國家市場。

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黃志芳說明，如新加坡對農漁產品驗證較單純，日本飲食習慣與台灣相近，馬來西亞則有華人市場與台灣留學生，尤其新加坡、馬來西亞，是台灣在東協國家中的第一、第二大貿易夥伴。

黃志芳表示，清真市場的高端消費族群消費力道強勁，不過對於清真認證的要求也非常高，馬來西亞是全世界做得最好的國家之一，馬來西亞表示非常歡迎台灣就此進行更多合作，並預計在9月舉辦清真食品產品展，貿協希望能帶台廠開拓。（編輯：潘羿菁）1110803