台海關係緊張 9工商團體籲勿擦槍走火

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（中央社記者鄭鴻達台北3日電）工總、商總、工商協進會等9個工商團體今天聯合發布聲明，對近期兩岸情勢表示憂心，並呼籲兩岸當局切莫誤判情勢，擦槍走火，應以民生經濟為重，避免衝突，造成無法挽回的後果。

這份聯合聲明的共同聯署單位，包括全國工業總會、全國商業總會、工商協進會、全國中小企業總會、工業協進會、台灣區電機電子工業同業公會、工業區廠商聯合總會、三三企業交流會與台灣工商企業聯合會。

聲明表示，由於近來國際情勢的變化，迫使兩岸情勢進入高度緊張狀態，對此，產業界除了表示憂心，也籲請兩岸當局應以民生經濟為重，避免衝突，造成無法挽回的後果。

聲明指出，從產業經濟民生面來看，目前台灣有數以萬計的企業在大陸投資，以及數以百萬計的民眾在大陸工作、就學、生活；同樣的，中國也有數萬民眾在台灣定居生活，即使目前兩岸呈現關係緊張，但兩岸在經濟、產業、社會等各層面，依然維持緊密的往來與互動。

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聲明也說明，今年2月俄烏戰爭，造成全球經濟放緩，後果大家有目共睹，因此產業界認為，兩岸有相通語言、文化及緊密經貿關係，還有長久以來所累積的社會交流基礎，相信兩岸絕對有智慧，可透過對話來化解歧見，藉由交流來解決糾紛。

聲明最後強調，工商團體懇切呼籲兩岸切莫誤判情勢，擦槍走火，也懇切期盼雙方保持冷靜，並共同體認，唯有和平穩定的發展，以及安居樂業的生活，才是兩岸多數民眾的最大企盼。（編輯：蘇志宗）1110803