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中共軍演 法人：台股恐因市場觀望呈現量縮

2022/8/4 08:24
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（中央社記者賴言曦台北4日電）儘管美股4大指數皆紅，那指更寫下今年5月初以來新高，但共軍將在今天起於台海周邊6海域進行整整72小時軍演，分析師認為，台股即便有美股不俗表現支撐，但在共軍軍演影響下，預估今天指數可能因市場觀望而呈現量縮。

美國供應管理學會（ISM）3日公布7月非製造業採購經理指數（PMI）為56.7，創近3個月來新高，優於市場預期，加上美國藥妝連鎖業者CVS Health Corp及線上交易支付平台PayPal上修財測，令投資人為之振奮，美股大幅收漲。

道瓊工業指數上揚416.33點或1.29%，收32812.5點；標準普爾500指數揚升63.98點或1.56%，收4155.17點；科技股那斯達克指數勁揚319.4點或2.59%，收12668.16點；費城半導體指數上漲78.72點或2.65%，收3053.46點。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天下午結束炫風式訪台行程，共軍將於今天中午12時至7日中午12時在台灣附近6個海域進行「重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」；國防部對此表示，將會反制任何侵害國家的行動。

台股動態方面，今天長榮航和第一金將除息、除權息。

資深分析師王兆立認為，雖然各界研判共軍在台灣周邊軍演應不至於釀成實質衝突，但因兩岸關係處於不穩定，恐會影響市場情緒，即便美股開出紅盤，台股也可能會因投資人觀望而呈現量縮。（編輯：趙蔚蘭）1110804

王兆立
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