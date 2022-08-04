結盟恩智浦 英業達：提供智慧汽車運算能力

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（中央社記者吳家豪桃園4日電）伺服器代工廠英業達與汽車半導體廠商恩智浦（NXP）今天宣布展開智慧汽車策略合作。英業達表示，從伺服器走向車載電子，最終目標是希望能夠打造Server In Car，將汽車變為行動辦公室。

英業達董事長卓桐華在英業達桃科廠舉辦的策略合作記者會中表示，英業達一直是工程師的公司，過去從計算機開始做起，一直做到電話機、筆記型電腦、伺服器，一路走來跟很多世界領先公司合作。

他指出，以前常取笑微軟當機「藍螢幕」，但車子裡不能有藍螢幕，「否則事情就大了」，英業達希望提供汽車所有需要的運算能力。

英業達與恩智浦這次合作聚焦5大應用，包括「超寬頻智慧汽車門禁系統」、「中央網關」、「車規級服務器」、「智慧電子座艙」及「車規級無線充電」。今天在桃科廠展示的概念車，展現英業達於汽車安全與資安領域耕耘多年的成果。

英業達布局汽車電子多年，目標客戶除了電動車廠外，也鎖定燃油車客戶。英業達指出，從伺服器走向車載電子，除了可以發揮技術綜效，最終目標是希望能夠打造Server In Car，將汽車變為行動辦公室。

卓桐華說，英業達進軍車載電子，也要跟世界級公司合作，找上恩智浦。電動車最重要的3個領域包含電池、電機、電控，英業達以電控為主。

他認為，英業達與恩智浦合作，最重要的是車載應用和網路安全。卓桐華強調，英業達與恩智浦會有很多合作，提供汽車需要的運算能力，先從5個產品開始，後續有更重要產品會繼續發表。（編輯：郭無患）1110804