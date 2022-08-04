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南茂第2季獲利同期新高 上半年每股賺3.5元

2022/8/4 15:17
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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）面板驅動晶片和記憶體封測廠南茂今天下午公布第2季稅後獲利新台幣13.2億元，創歷年同期新高，每股基本純益1.82元，上半年稅後獲利25.45億元，每股基本純益3.5元。

南茂第2季合併營收68.51億元，較第1季67.25億元成長1.9%，創同期次高、也是歷史第3高，單季合併毛利率25.4%，較第1季25%微增0.4個百分點，單季合併營業利益12.77億元，營益率18.6%，較第1季18.3%微增0.3個百分點。

南茂第2季稅後獲利13.2億元，較第1季12.25億元成長7.8%，創同期新高，單季每股基本純益1.82元，優於第1季1.68元。

南茂指出，第2季淨外幣匯兌利益增加新台幣8200萬元，採用權益法認列投資利益增加4100萬元，財務費用減少約1000萬元，透過損益按公允價值衡量金融資產淨損失增加5400萬元。

南茂第2季整體稼動率約75%，較第1季79%和去年同期87%下滑，其中第2季封裝稼動率約69%，測試稼動率約75%，LCD面板驅動晶片稼動率80%，金凸塊晶圓稼動率約77%。

南茂累計上半年合併營收135.77億元，較去年同期134.47億元微增0.96%，上半年合併毛利率25.19%，較去年同期26.23%減少1個百分點，上半年合併營業利益25.09億元，營益率18.48%，較去年同期20.07%減少1.6個百分點。

上半年南茂稅後獲利25.45億元，較去年同期22.43億元成長13.5%，上半年每股基本純益3.5元，優於去年同期3.08元。（編輯：張均懋）1110804

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