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南電第2季獲利創新高 上半年每股賺13.54元

2022/8/4 15:54
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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）IC載板大廠南電今天公布第2季稅後獲利新台幣48.64億元，創單季新高，每股基本純益7.53元；累計上半年稅後獲利87.48億元，大幅年增123.5%，每股基本純益13.54元。

南電第2季合併營收151.86億元，較第1季145.62億元成長4.28%，續創單季新高，第2季合併毛利率39.13%，創單季新高，較第1季37.03%增加2.1個百分點；第2季合併營業利益53.82億元，營益率35.44%，創單季新高，較第1季32.87%增加2.57個百分點。

南電第2季稅後獲利48.64億元，較第1季38.84億元成長25.2%，創歷史單季新高，第2季每股基本純益7.53元，優於第1季6.01元。

南電今年上半年合併營收297.47億元，較去年同期233.4億元成長27.4%，上半年合併毛利率38.11%，較去年同期23.86%增加14.2個百分點，上半年合併營業利益101.69億元，營益率34.18%，較去年同期19.75%增加14.4個百分點。

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上半年南電稅後獲利87.48億元，較去年同期39.14億元大增123.5%，上半年每股基本純益13.54元，優於去年同期6.06元。

展望下半年，美系外資法人日前報告指出，歐洲印刷電路板大廠奧特斯（AT&S）對於高階和中低階ABF載板市況看法轉趨保守，這也和台廠欣興（3037）在線上法人說明會看法雷同，預期消費電子端ABF載板供需缺口可能提前至2023年底補上。（編輯：張均懋）1110804

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