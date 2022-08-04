南電第2季獲利創新高 上半年每股賺13.54元
2022/8/4 15:54
（中央社記者鍾榮峰台北4日電）IC載板大廠南電今天公布第2季稅後獲利新台幣48.64億元，創單季新高，每股基本純益7.53元；累計上半年稅後獲利87.48億元，大幅年增123.5%，每股基本純益13.54元。
南電第2季合併營收151.86億元，較第1季145.62億元成長4.28%，續創單季新高，第2季合併毛利率39.13%，創單季新高，較第1季37.03%增加2.1個百分點；第2季合併營業利益53.82億元，營益率35.44%，創單季新高，較第1季32.87%增加2.57個百分點。
南電第2季稅後獲利48.64億元，較第1季38.84億元成長25.2%，創歷史單季新高，第2季每股基本純益7.53元，優於第1季6.01元。
南電今年上半年合併營收297.47億元，較去年同期233.4億元成長27.4%，上半年合併毛利率38.11%，較去年同期23.86%增加14.2個百分點，上半年合併營業利益101.69億元，營益率34.18%，較去年同期19.75%增加14.4個百分點。
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上半年南電稅後獲利87.48億元，較去年同期39.14億元大增123.5%，上半年每股基本純益13.54元，優於去年同期6.06元。
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