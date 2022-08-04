義隆電第2季每股純益2.75元 第3季營收恐降32%
2022/8/4 15:58
（中央社記者張建中新竹4日電）義隆電第2季歸屬母公司淨利新台幣7.84億元，季減1.75%，每股純益2.75元。義隆電對第3季營運展望保守，預期季營收將滑落到28至30億元，季減28%至32%。
觸控晶片廠義隆電下午舉行線上法人說明會，公布第2季營運狀況。因通膨影響買氣疲弱，義隆電第2季營收41.48億元，略優於第1季的40.99億元，較去年同期減少17.6%。
義隆電第2季毛利率為47.5%，較第1季略升0.2個百分點，受所得稅費用增加影響，歸屬母公司淨利7.84億元，季減約1.75%。每股純益2.75元。
義隆電累計上半年營收82.47億元，年減10.3%，受晶圓代工成本較高影響，上半年毛利率47.4%，較去年同期下滑1.8個百分點，歸屬母公司淨利15.82億元，年減34.6%，每股純益5.56元。
展望未來，義隆電處長劉代銘表示，因終端買氣疲弱，庫存水位拉高，當前供應鏈將去化庫存列為營運首要任務，第3季營運展望保守，季營收估約28至30億元，季減28%至32%。
劉代銘說，第3季包括觸控板等所有產品線業績皆會較第2季下降，其中，又以觸控螢幕控制晶片更加疲弱。整體第3季毛利率將約46%至48%。
義隆電董事長葉儀皓表示，義隆電與客戶都希望庫存問題能在今年解決，明年第1季恢復比較正常狀態。（編輯：楊凱翔）1110804
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。