中美晶第2季每股純益3.11元 毛利率突破4成

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（中央社記者張建中新竹4日電）太陽能廠中美晶第2季歸屬母公司淨利新台幣18.21億元，創近3季新高，每股純益3.11元；單季毛利率突破4成關卡，達40.8%。

中美晶下午舉行線上法人說明會，公布第2季營運結果。受惠轉投資半導體矽晶圓廠環球晶營收創高，中美晶第2季營收攀高至202.71億元，同創新高，季增8%。

中美晶第2季毛利率突破4成關卡，達40.8%；歸屬母公司淨利18.21億元，季增43.9%，為去年第4季以來新高水準，每股純益3.11元。

中美晶累計上半年營收390.40億元，年增17.5%，毛利率40.3%，較去年同期揚升6.42個百分點，歸屬母公司淨利30.86億元，年減約13.8%，每股純益5.26元。

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受世創（Siltronic）股價下跌及歐元匯率波動影響，環球晶按公允價值衡量列評價損失，連帶影響中美晶上半年每股獲利約6.09元，若排除相關影響，中美晶上半年每股純益可望達11.35元。

中美晶表示，為掌握綠色商機，將擴增大尺寸電池產線，瞄準高轉換效率模組利基市場，並將事業觸角延伸到綠電生產、儲能及綠能轉售等領域，同時全力協助集團子公司環球晶及策略夥伴增加使用潔淨電力的比重，增強能源韌性，積極應對氣候變遷帶來的挑戰。（編輯：楊蘭軒）1110804