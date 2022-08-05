原料上漲、需求增溫 去年民生工業產值1.58兆創高

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（中央社記者鄭鴻達台北5日電）經濟部統計處分析，受惠於全球景氣穩定復甦與國際原物料價格上漲，110年的民生工業產值逾新台幣1.58兆元，創歷年新高，年增高達12.2%。不過今年前5月，因本土疫情再起，生產量指數年減2.7%。

經濟部統計處今天公布新一期產業經濟統計簡訊，主題設定為「食品及飼品業與紡織業為推升今年1-5月民生工業產值創新高之主力」。

統計處分析，民生工業近年占製造業產值比重，穩定維持在1成左右，而台灣的黃豆、小麥、玉米等主要原物料多賴進口，因此民生工業產品價格常受國際大宗物資物價波動影響。

統計處說明，因全球景氣穩定復甦，終端需求增溫，以及國際原材物料價格上漲，台灣的110年民生工業產值達1兆5807億元，創歷年新高，年增率也高達12.2%。

今年1至5月，受到俄烏戰爭及貨運缺櫃影響，國際農產原物料及油價延續去年二位數成長走勢，帶動民生產品價格上揚，1至5月累計產值達6546億元，年增4.1%。

不過，因台灣疫情再起，加上確診、居隔人數增加，抑制民眾消費動能，導致1至5月民生工業生產量指數呈年減2.7%，與產值增幅4.1%，差距擴大至6.8個百分點，顯示產值的增加，主要來自產品價格上漲。

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展望未來，經濟部表示，政府持續推動大宗進口物資減稅、調漲軍公教薪資與基本工資，降低業者生產成本並提升民眾所得，加上宅食經濟持續發酵、機能性紡織品需求熱絡、國內公共工程及廠辦營造建案持續推動，可望帶動食品、紡織及非金屬礦物製品業等民生工業產值進一步提升。

不過經濟部也提到，俄烏戰爭未歇、供應鏈問題仍存，加上疫情反覆以及國際政治等不確定因素干擾下，後續宜密切關注並審慎因應。（編輯：潘羿菁）1110805