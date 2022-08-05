電信「台台併」綜效 林之晨提3大5G潛在優勢

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（中央社記者江明晏台北5日電）台灣大哥大總經理林之晨今天表示，「台台併」後將提升5G潛在優勢，包括頻譜總量、設備綜效及系統設計與優化，盼在sub-6G頻段的4G與5G體驗、5G巨量天線（Massive MIMO）布建及5G最高速度上均有一流表現。

台灣大哥大今天召開111年第2季線上法人說明會，公布第2季合併營收新台幣413.5億元，較去年同期成長8%；稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）87.9億元，較去年同期成長3%；稅後淨利29.9億元，年增5%，每股稅後盈餘（EPS）為1.06元。上半年稅後淨利若扣除一次性因素，年成長約9%。

針對「台台併」，林之晨指出，台灣大與台灣之星共組「5G台灣隊」，也將在合併案完成後提升5G潛在優勢，雙方分別持有60MHz與40MHz的3.5GHz頻譜，且採用同一供應商同一代的設備，成為巨大的成本優勢，不需有額外的硬體支出，就足以提供業界最大、達100MHz的3.5GHz頻譜容量。

林之晨說，台灣大在3大成長引擎5G、電子商務及mo幣多、家用寬頻及好速成雙帶動下，持續為股東帶來穩健成長與收益。

另外，新的無線電載波聚合技術（NR CA）正在成為主流，有效利用整併後的100MHz頻譜容量，將讓台灣大在關鍵領域上獨具競爭優勢。

他指出，與台灣之星的併購案完成後，將發揮在頻譜總量、設備綜效及系統設計與優化上的優勢，希望在sub-6G頻段的4G與5G體驗、5G massive MIMO布建及5G最高速度上均有一流表現。

林之晨表示，第2季業務有5G、電商、寬頻三大亮點，行動服務營收較去年同期成長3%，電子商務營收則年增14%，家用寬頻年增11%，電信業務推動獲利成長。

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行動業務方面，mo幣多、好速成双、Disney+三大獨門方案持續帶動資費升轉，使智慧型手機月租用戶平均貢獻金額（ARPU）來681元。同時，月租用戶退租率下降，來到0.8%；mo幣多專案用戶於6月更貢獻4.9%的momo電商營收。

電子商務成長動能強勁，台灣大說明，momo第2季合併營收為251.38億元，年成長13%，EBITDA為13.14億元，年減2%；主倉與衛星倉數達到51座，較去年同期增加14座。另一成長引擎為家用寬頻上網服務，111年第2季營收年成長11%，EBITDA年增2%。（編輯：楊凱翔）1110805