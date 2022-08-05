緯創上半年每股賺1.22元 擬擴充伺服器產能
2022/8/5 18:24
（中央社記者吳家豪台北5日電）代工廠緯創今天董事會通過上半年財報，合併營收達新台幣4706.62億元，年增24.4%；因第1季業外認列持股立訊的金融資產評價損失，稅後淨利為33.9億元，年減20.5%；每股盈餘1.22元。
緯創今年第2季本業表現穩健，加上緯穎等子公司貢獻，合併營收約2442.16億元，季增7.8%，年增21.6%；營業淨利60.95億元，季增58.5%，年增82.4%；稅後淨利42.5億元，季增近6倍，年增2.4%；每股盈餘1.53元。
緯創董事會同時通過多項議案，包括因應伺服器產能擴充需求，擬向瑞軒科技承租位於新竹縣湖口鄉廠房，為期5年，並擬於新台幣4.24億元額度內認列取得不動產使用權資產。
另因應業務發展及策略規劃需要，緯創墨西哥子公司Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V.擬於不超過1680萬美元（約新台幣5.03億元）額度內興建員工宿舍。
此外，緯創100%持股子公司緯成資產管理股份有限公司，擬提高台北市數位內容創新中心新建營運移轉案資本支出預算，由新台幣37億元提高至48億元。
為落實永續發展及低碳製造轉型目標，緯創擬簽署為期20年、總量約22.7億度電的直購綠電契約，每年平均減碳效益預計可達5萬7014公噸。（編輯：楊凱翔）1110805
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