股匯雙漲 新台幣收29.95元近1週新高

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（中央社記者蘇思云台北5日電）一掃中國大陸軍演利空衝擊，台股今天大漲，外資午後匯入，帶動新台幣走升，新台幣兌美元今天收盤收29.950元，升4.4分，近1週新高，台北及元太外匯市場總成交金額13.92億美元。

在金融監督管理委員會研擬限空令及國安基金持續關注盤勢下，台股今天開高走高，加權股價指數終場上漲333.84點、漲幅2.27%，收在15036.04點。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超294.73億元。

外匯交易員表示，外資早上小幅匯出，進口商也積極逢低撿便宜，不過，出口商仍然惜售，央行在30元還是有小幅調節，午後隨著外資匯入較多，連帶推動新台幣走升；新台幣兌美元今天開盤價為30.01元，最高29.95元、最低30.02元，最後收29.95元，升4.4分。

新台幣本週累計貶1.2分或0.04%，週線收黑。

外匯交易員表示，短期匯市仍有地緣政治因素干擾，不過，看起來央行目前就是以拖待變，「30元的心理關卡能守一天是一天」，新台幣短期仍是偏弱整理，後續仍要持續關注外資動向跟央行態度。（編輯：楊凱翔）1110805