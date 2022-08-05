外資大舉回補247億 聯電連3天居買超冠軍

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）台股今大漲333.84點，收復萬五關卡，外資大舉回補新台幣247.28億元，除了持續買超台積電外，聯電更是連續3天居外資買超冠軍，今天買超張數進一步擴大到4萬8454張；投信則連31個交易日買超台股。

台股今天上漲333.84點，漲幅2.27%，收在15036.04點，成交值新台幣2027.76億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，分別買超247.28億、23.89億元及23.56億元，合計買超294.73億元。

外資今天買超聚焦晶圓雙雄及運輸股，買超前10名分別為聯電、長榮、開發金、陽明、台積電、中信金、群創、新光金、華航、啟碁。

從投信買超前10名觀察，金融及中鋼等具高殖利率獲得青睞，依序為開發金、元大金、中鋼、永豐金、國泰金、富邦金、宏碁、仁寶、聯強及聯電。

新光台灣高股息基金經理人南震杰表示，台股短線受非經濟面利空、產業面臨電子股庫存修正，加上景氣成長動能趨緩等隱憂，目前大盤正處於大箱型盤整階段；不過，投信法人已連續31個交易日買超台服，連續買超天數已達史上次高，法人看好的投資標的，不少具高股息或高成長特色，甚至兩者兼顧更受投信青睞。（編輯：張良知）1110805