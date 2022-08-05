法人：政治風險未除 台股估區間整理

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）台股今天大漲333.84點，加權指數重回萬五關卡，法人表示，台股反彈落後美股，有機會持續跟進，惟台海危機警覺性升高，台股中期變數增多，政治風險未除，指數區間整理為主。

雖然本週台股因為政經情勢使得盤面一度呈現觀望，平均成交量能下滑至不到新台幣2000億元的水準，不過在國安基金與研擬限空令的消息傳出，加上美股持續揚升，振奮整體投資信心，帶動台股指數今天強彈逾300點，指數重返萬五之上，終場收在15036.04點，漲幅2.27%，週K線拉出下引線且連5紅，單日成交金額平均1962.73億元。

PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜表示，目前美股領軍反彈對台股最有利，且這波全球彈升格局中，以台股的彈幅較為落後，未來有機會持續跟進，惟目前進入法說會高峰，不少公司開始釋出庫存調整等訊息，使得台股反彈力道受到影響。

安聯投信台股團隊表示，8月美國聯邦準備理事會（Fed）不開會，為市場提供交易反彈的空窗期；現階段評價修正先於獲利修正，股價雖已大幅修正，然獲利下修剛開始，基本面何時落底與庫存調整變化成為市場關注焦點。

安聯投信台股團隊表示，隨著市場逐步回歸理性，近期表現強度落後美股的台股，或有機會在諸多雜音反覆消化後，出現補漲機會，不過大前提是全球政經情勢不能有黑天鵝出現。

新光臺灣高股息基金經理人南震杰認為，台股短線受非經濟面利空、產業面臨電子股庫存修正，加上景氣成長動能趨緩等隱憂，目前大盤正處於大箱型盤整階段。（編輯：楊凱翔）1110805