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打造生技界台積電 經部公告審定辦法即日起受理

2022/8/6 10:29
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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）打造生技界台積電，經濟部近期發布生技醫藥公司審定辦法，宣告即日起受理廠商委託開發製造（CDMO）申請補助。工業局提醒，申請廠商須符合3要件，經2關卡審查，才有機會獲得租稅獎勵。

生技醫藥產業發展條例2022年元旦起施行，不僅延長落日期限至2031年底，並提供研發投資抵減等租稅獎勵，最大亮點為CDMO納入獎勵範圍。

經濟部考量，全球歷經百年大疫，帶動生技業掀起CDMO代工，CDMO被視為打造生技界台積電模式，目前台灣業者包括台康生技、保瑞與中裕新藥等均積極搶進，因此將委託製造也納入補助。

近期經濟部發布生技醫藥公司審定辦法，正式受理廠商補助。

根據審定辦法，廠商需符合3要件；第一，從事生技醫藥之受託開發製造（CDMO）， 要提出具備關鍵製程開發相關證明文件；第二，製程自有機器設備金額達新台幣1億元以上，且占同年度實收資本額10%以上；第三，聘僱專職研發人員至少5人、專職製造人員至少10人。

工業局官員表示，所謂「關鍵製程」的定義是具有不可取代性、創新性及領先地位，因此廠商需提出製程技術的移轉合約或委託製造合約；預料3大要件當中，將以第1要件為審查重點。

審定辦法審查流程初步分為2關卡，首先，經濟部內部會先檢視廠商提出的產品，是否符合規定，也就是第1關為書審階段；第2關將是經濟部召集相關部會，包括財政部、衛福部與專家學者開審查會。

官員舉例，財政部主要審查費用，衛福部則是了解廠商產品，是否符合新藥或高風險醫療器材等品目。（編輯：郭無患）1110806

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