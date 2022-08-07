缺料壓力緩和 網通股下半年營運看俏

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（中央社記者潘智義台北7日電）受惠缺料狀況緩解，網通廠7月營收轉佳，甚至部分個股公布半年報都創佳績。對於料況緩解，智邦表示，現階段工作重點是加快訂單去化，提升生產效率，控制庫存風險。

智邦認為，雖然部分零組件相對吃緊，但還在控制範圍中，重要的是供應鏈管理上的掌握度有提升。

智邦科技自結7月合併營收為新台幣68.4億元，較去年同期大增約51.1%。截至今年7月底止，累計合併營收為412.66億元，較去年同期增加約29.86%。

啟基主管接受電訪時指出，4、5月因中國封城導致出貨遞延，6月恢復正常水準，7、8月狀況與6月相近；台灣南科S3新廠預計第4季開始量產，主要是生產銷美產品，越南廠也穩定生產。

國票投顧指出，晶片料況紓解，到廠晶片增多，讓訂單達交率提升，啟碁因北美電信商客戶下半年放量拉貨，訂單能見度已達明年第2季；越南廠稼動率回穩，材料成本得以轉嫁予客戶，下半年毛利率回溫可期，營運可望逐季走揚。

雲端設備廠緯穎指出，下半年因企業加速數位轉型與各種人工智慧（AI）應用需求，雲端資料中心產業持續成長；但市場不確定性與供應鏈風險仍在，將持續投資台灣、北美與東南亞自有產能，並與上下游客戶供應商合作，維持營運穩定。

緯穎統計，第2季合併營收750.57億元，年增達46.6%，稅後淨利為新台幣35.63億元，每股盈餘為20.38元，營收、獲利金額及每股盈餘均創歷史新高。

正文科技指出，現階段訂單需求強勁，但疫情及零組件供應狀況，仍是影響營收表現的不確定因素，4月因中國政府嚴格的封控政策導致昆山廠4月近乎停擺，加上供應鏈受影響，連帶影響越南廠供料狀況。

正文科技統計，今年上半年合併營收為新台幣116.66億元，較去年同期衰退0.83%，毛利率為9.35%；稅後淨利為2.16億元，每股稅後盈餘0.31元。

法人指出，全球網路頻寬需求持續成長，產業數位化趨勢持續，帶動網通基礎建設與相關設備規格升級，搭配上游料況改善，皆有助網通廠下半年表現。（編輯：翟思嘉）1110807