PChome新執行長出爐 媽咪愛創辦人張瑜珊接任

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（中央社記者吳家豪台北8日電）網路家庭今天召開董事會通過高層人事任命案，將由電商平台「媽咪愛」創辦人兼執行長張瑜珊接任PChome網路家庭集團執行長暨網路家庭總經理，8月16日就任，為集團首位女性執行長。

網家也擬以現金新台幣2.26億元策略投資「媽咪愛」電商平台，取得其開曼控股公司40%股權，以期借重「媽咪愛」由數據驅動的社群品牌經營能力與產品選品能力，優化網家品牌豐富度與擴展不同客群。

網家發布新聞稿表示，張瑜珊在美國史丹佛大學取得資訊工程及管理科學雙碩士學位後，加入Google一年只招收7位應屆畢業生的Associate Technology Manager培訓計畫，負責將技術孵育階段的專案，透過策略夥伴技術合作商業化。

張瑜珊隨後參與包括Google地圖在地化、全世界第一代Chromebook合作開發量產、開發可合法盈利版權影片新商業模式的YouTube版權合規等多項計畫，屢獲Google內部獎勵肯定。

張瑜珊2012年回到台灣，創立新世代社群電商平台「媽咪愛」，獲得20到50歲媽媽用戶的喜愛，推出的行動App曾獲App Store及Google Play評選為最佳App。

網路家庭集團董事長詹宏志說，在網家集團面臨市場激烈競爭，需要重新找回服務消費者初心及啟動快速、專業、開放、創新的轉型動能時，相信張瑜珊具有的特質，將能勝任PChome網路家庭集團執行長暨網路家庭總經理職務。

詹宏志強調，張瑜珊的加入代表著集團全新世代的開始，期許張瑜珊能帶領集團及團隊加速改革與轉型步伐，帶來全新動能和氣象。

網家今天公布第2季財報，受惠於轉投資中華網家一號基金的投資評價利益，以及金融科技事業持續為集團挹注獲利，歸屬於母公司業主稅後淨損為新台幣170萬元，每股稅後虧損0.01元，較前兩個季度虧損大幅收斂。

網家今年第2季合併營收為111.8億元，年減4.7%，主要受到去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情三級警戒期間電商營收基期較高，以及今年第1季以來銀行聯名卡補貼下降，導致部分訂單流失影響。

網家累計今年上半年合併營收228.89億元，年減1.4%；歸屬於母公司業主稅後淨損3400萬元，每股稅後虧損0.26元。（編輯：張良知）1110808