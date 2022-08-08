壽險公會改選尹崇堯端政見 爭取接軌IFRS 17租稅優惠

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（中央社記者謝方娪台北8日電）壽險公會8月底將改選理監事，南山人壽董事長尹崇堯今天公布競選壽險公會理事長政見，為協助壽險業2026年順利接軌IFRS 17新會計準則，將爭取接軌成本租稅優惠及半年報改採核閱制。

尹崇堯今天發布員工內部信，證實接掌南山人壽董事長一職已取得金管會同意；同時，尹崇堯也對壽險公會會員發布競選壽險公會理事長宣言。

尹崇堯指出，自己在2016年進入南山人壽，先後經歷客服、商品精算的實務歷練，參與各項核心專案及保險新商品策畫，也曾親上火線解決危機，在過程中累積對壽險業的深厚感情。

尹崇堯說，他數次在台灣發生重大災難時前往現場，深刻體驗到保險業在緊急時刻能夠發揮的力量，以及在社會安全網中扮演的重要角色，成為他希望為產業貢獻一己之力的初衷。

尹崇堯表示，2026年壽險業將接軌兩大國際保險制度IFRS 17及ICS 2.0，為產業的一大轉捩點；此外，業界多年來殷切期盼會員間更深度溝通整合、資源互惠，同時能與金管會持續密切溝通。

值此關鍵時刻，尹崇堯指出，他決定參選壽險公會理事長，秉持虛心學習、踏實服務的態度，期盼追隨各位壽險業先進，共同為產業與社會創造更高價值。

尹崇堯競選政見有4大方向，第一，透明互惠的溝通；第二，協助壽險業順利接軌IFRS 17及ICS 2.0；第三，推動監理開放以加速產業轉型；第四，發展綠色保險並實踐社會責任。

若順利當選壽險公會理事長，尹崇堯承諾將重視各會員公司意見，並依各公司不同規模屬性，定期整合同業訴求事項，即時向主管機關反映溝通。

此屆壽險公會理監事任期將遇到壽險業接軌IFRS 17等國際保險新制的關鍵時間點，尹崇堯在協助壽險業接軌IFRS 17方面，共提出4大措施。

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第一是持續推動財務監理與法規轉換，代表同業和主管機關進行溝通；其次是爭取IFRS 17 接軌成本的租稅優惠；第三是製作公版申請書，便利同業申請產創稅負抵減；第四是爭取半年報從會計師簽證改採核閱制。

在接軌ICS 2.0方面，尹崇堯提出在地化政見，實際措施包含評估清償能力、自有資本及風險資本要求，爭取符合台灣壽險經營環境的在地化接軌條件及合宜過渡措施等。（編輯：張良知）1110808