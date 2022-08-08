晶睿7月營收8.5億年增翻倍 續創歷史新高

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）台達集團旗下晶睿通訊受惠訂單需求持續強勁，產能效率提升挹注，7月營收來到新台幣8.5億元，續創歷史新高，年增翻倍，月增也有雙位數；展望下半年，晶睿表示，持續優化產品組合調配產銷能量，因應大環境變數。

安控廠晶睿通訊7月合併營收8.5億元，較111年6月7.73億元成長10%，較110年7月4.1億元成長107%。累計前7月營收48.35億元，年增50%。

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晶睿通訊表示，7月單月合併營收再創歷史單月新高，主要受惠產能效率提升，出貨量持續增加，且大型專案及代工訂單出貨順暢，帶動營收大幅增長。下半年全球市場仍存在營運變數，面對通膨、原物料成本增加等壓力，晶睿將持續以品牌及代工策略並進發展，優化產品組合，調配產銷能量，以因應即時挑戰，迎接成長機會。

此外，晶睿今年上半年營收39.85億元，年成長42%，稅後純益2.37億元，年增71.7%，每股純益（EPS）2.74元。其中，第2季稅後純益1.36億元，季增34.6%，年增36%，為2017年第4季以來單季新高，每股純益1.57元。（編輯：楊凱翔）1110808