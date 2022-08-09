華邦電：市況複雜難判斷 估至11月態勢可望明朗

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（中央社記者張建中台北9日電）記憶體製造廠華邦電董事長焦佑鈞今天表示，目前生意很不好，因為情勢複雜，客戶希望等明朗後再下單，實際市場狀態難以判斷，預期至11月態勢可望趨於明朗。

焦佑鈞今天接受媒體採訪時說，目前有很多資訊還無法釐清，包括重複下單情況、存貨水位、存貨是否能用，以及基於長約壓力而拉貨的情況。

華邦電總經理陳沛銘表示，庫存問題以在途的庫存情況最嚴重。他指出，因塞港等因素影響，貨品運輸時間自45天大幅拉長至120天，估計其中有2至3個月的庫存待去化。

陳沛銘說，第3季將是供應鏈庫存調整最激烈的時刻，包括動態隨機存取記憶體（DRAM）與編碼型快閃記憶體（NOR Flash）產品價格都將下滑個位數百分比，希望第4季需求能夠回溫。

針對地緣政治方面，焦佑鈞表示，不能因為中國大陸的市場比重小於美國等市場就不理，未來世界若走向美、中兩陣營發展，有兩個標準，這不是第一次遇到這種情況，他認為各國政府應該比較關心先進技術，對華邦電與集團旗下的新唐影響應有限。

焦佑鈞說，高科技產業的特質就是「天天在變」，有待進一步觀察，需要更多資訊，才能掌握實際狀況，進而擬訂因應對策。

針對近日台海緊張情勢升溫，焦佑鈞表示，兩岸和平對企業發展非常重要，現在情勢有點緊張，希望很快能夠「雨過天青」。

陳沛銘說，客戶並沒有特別表達關心，不過，觀察客戶已進行分散風險布局，以前只要交貨1個地方，現在要交很多地方。（編輯：張均懋）1110809