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南電第3季營收獲利續成長 下半年ABF產能滿載

2022/8/9 15:46
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）IC載板大廠南電正面看待第3季營運，預估營收、獲利可望成長，ABF載板市場展望樂觀，客戶沒有砍單或延緩訂單，ABF載板需求仍強勁，下半年產能持續滿載。

南電下午受邀參加券商舉行線上法人說明會，展望第3季營運，南電表示正面看待，其中受惠5奈米高階晶片載板需求，加上高階載板比重提升，預估第3季營收和獲利可持續成長。

法人問及產品價格走勢，南電指出，儘管下半年消費電子應用需求疲弱，不過第3季還是傳統旺季，BT載板和印刷電路板銷售比重仍會提高，南電也受惠ABF載板產品組合改善，加上規格提升、市場供需緊俏，預期產品平均銷售價格（ASP）可持續提升。

南電不諱言表示，電腦、手機、3C產品終端需求偏弱，同業營運展望保守，市場擔憂ABF載板缺口是否縮窄，目前看來，下半年BT載板可能有降價搶單壓力，不過ABF載板市場展望樂觀，主要是南電客戶結構不一樣，80%營收來自50多個客戶，南電在高階網通產品比重高，與消費電子關聯性低，目前客戶沒有砍單或延緩訂單，ABF載板需求仍強勁。

南電指出，上半年高階載板業績比重約85%，預期下半年ABF載板產能持續滿載。法人預估，南電每一期擴產幅度大約在10%左右。

南電擴建高階IC載板產能可望提前投產，其中樹林廠ABF載板第一期擴建進展，可望由原先預期的明年第1季、提前至今年第3季投產；中國昆山廠ABF載板第二期擴建，投產時程可由原先預期的明年第1季、提前至今年第3季投產。

至於樹林廠ABF載板第二期擴建，南電表示，依計畫維持在2024年第1季投產。

觀察南電上半年主要應用產品營收比重，個人電腦占南電上半年營收比重約20%，網路通訊占比約46%，消費電子占比約19%，車用電子占比約8%，其他占比約7%。（編輯：張均懋）1110809

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