台股量縮震盪收復萬五 法人：等待美國CPI結果

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台股9日量縮震盪，終場翻紅收復萬五大關，以15050.28點作收，小漲29.87點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台股今天量縮震盪，終場翻紅收復萬五大關，以15050.28點作收，小漲29.87點，成交值連2天不到新台幣1900億元。由於美國10日將公布消費者物價指數（CPI），市場持續觀望相關數據及半年報結果。

美國將於10日晚間公布CPI數據，牽動9月美國聯準會（Fed）升息腳步，市場觀望氣氛濃厚。台股今天持續量縮震盪整理，盤中最低下測到14905.23點，下跌115.18點，在守住5日線14917點和10日線14912點等短期均線後，中場台積電跌幅收斂，鴻海、聯電翻紅，加 上航運股長榮7月營收創高助攻及金融股反彈，指數收復萬五大關。

台股終場收在15050.28點，小漲29.87點，漲幅0.2%，成交值1843.85億元，加計盤後1858.57億元；電子股終場小跌0.07%，金融上揚0.96%，航運漲幅1.36%。

三大法人今天合計賣超12.14億元，其中自營商買超14.82億元，投信買超12.15億元，外資及陸資賣超39.11億元。

兆豐投顧協理黃國偉接受中央社記者電訪分析，台股今天早盤一度回測逾百點，主要是市場揣測美國聯準會9月可能升息3碼、加上輝達（Nvidia）財報恐不如預期、中共軍演等因素，引起市場擔憂。

不過黃國偉指出，台股連續2個交易日回測短期均線有守，顯示台股走強勢整理格局，有利短線偏多、波段反彈。針對美國CPI數據，黃國偉分析，由於油價回檔，房租變動不大，預期CPI數據往下，台股有機會挑戰季線約15371點。

摩爾投顧分析師林漢偉接受電訪指出，本週觀察重點在於10日晚間美國公布CPI，市場預估美聯準會9月升息3碼機率超過50%，預期11日台股走勢仍受影響；此外，指數編纂公司MSCI（明晟）12日將公布季度調整結果，法人短線對大型權值股買盤保守，且缺乏亮點類股，台股仍是量縮整理、個股表現，指數在萬五大關上下震盪。

林漢偉表示，相較美股，台股指數位階偏低，短線不確定性因素若排除，下週台股量能有機會表態。（編輯：張良知）1110809