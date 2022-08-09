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財部：進口零售包裝純精油免徵關稅 15日上路

2022/8/9 18:22
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（中央社記者張璦台北9日電）為符世界關務組織（WCO）稅則分類意旨，並減少徵納雙方爭議，財政部關務署今天宣布，8月15日起，進口按摩用薰衣草精油、薄荷精油等「零售包裝純精油」免徵關稅，將可有效減輕業者經營成本。

根據關務署統計，零售包裝純精油近3年平均進口金額為新台幣7.4億元，關稅稅額約3700萬元；今年前7月進口值1.5億元，課徵關稅約750萬元。

財政部關務署今天表示，財政部日前核釋「零售包裝純精油」依其成分歸列稅則第3301節「精油」範疇（第3301.1目「柑桔屬精油」、3301.2目「柑桔屬除外之精油」），關稅稅率免稅，8月15日生效。

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關務署進一步說明，以往自國外進口供沐浴、薰香、按摩等用途的「零售包裝純精油」，如薰衣草精油及薄荷精油等，依據海關進口稅則解釋準則相關規定，並參據國際商品統一分類制度（HS）註解的詮釋，按其零售包裝及用途，分別歸列稅則第3307節的「沐浴用劑、室內薰香或除臭劑、未列名之香料製劑」，課徵5%關稅。

經查WCO HS委員會第68次會議分類意見彙編案例，將零售包裝薰衣草精油依其成分，歸列稅則第3301.2目「柑桔屬除外之精油」，為使稅則分類符合國際規範，財政部將其改列至第3301節「精油」項下適當稅號，關稅稅率免稅。（編輯：黃瑞弘）1110809

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