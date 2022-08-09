聯強商用需求穩定 7月營收創同期新高

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（中央社記者吳家豪台北9日電）3C通路商聯強受惠於商用市場需求穩定，今天公布7月合併營收約新台幣328億元，年增3%，再創歷年同期新高；累計今年前7個月合併營收2370億元，年增10%。

聯強透過新聞稿指出，7月商用市場需求穩定，聯強資訊商用加值業務較去年同期略增，創同期新高。IC元件業務因持續開發新客戶，也創同期新高，成長10%。

終端消費市場部分，聯強表示，雖然通貨膨脹等大環境變數影響消費意願，但在聯強積極爭取所有可能商機、全力搶攻市場下，7月通訊業務年增7%；資訊消費業務也保持在去年旺季水準，僅微幅年減1%。

此外，高科技材料設備供應商華立公布上半年財報，營收達378.5億元，年增14.2%，刷新歷史紀錄；歸屬於母公司業主稅後淨利14.2億元，年增15.1%；每股稅後盈餘6.04元，再創歷年同期新高。

展望下半年，華立指出，在客戶即將量產的新製程基準品取得不錯進展，加上同業上游供應鏈產能不足，華立已在中國及新加坡協助當地客戶切換用料，效益將逐步浮現，半導體全年營收可望成長高雙位數百分比。

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電子零組件代理商安馳科技公布上半年財報，合併營收32.11億元，年減0.65%；稅後淨利1.99億元，年增34.24%；每股盈餘3.02元，創歷年同期新高。

安馳另公布7月營收5.8億元，月增5.05%，年增0.93%，主要受惠半導體製程快速推進，高階自動化測試設備需求大增，加上全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加速智慧工廠及遠距經濟發展，帶動安馳多媒體傳輸相關的5G高速傳輸、遠端智慧監控、多工視訊會議及影音串流傳輸等利基型應用產品出貨量明顯提升。（編輯：楊凱翔）1110809